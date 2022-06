Schalke vor Wechsel des Trikotsponsors

"Wir sind sehr froh, Vivawest an unserer Seite zu haben. Beide Seiten sind sich einig, dass wir eine langfristige Partnerschaft anstreben. Wir befinden uns dazu mit Vivawest in Gesprächen, auf welcher Ebene diese Zusammenarbeit in den kommenden Jahren stattfinden wird", sagte Schalkes Vorstandsvorsitzender Bernd Schröder den Funke-Medien: "Gleichzeitig sprechen wir mit potenziellen neuen Partnern ? und ja, dabei geht es auch um einen möglichen Wechsel auf der Position des Hauptsponsors. Entschieden ist bislang nichts."