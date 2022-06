Vertrag verlängert: Pekarik geht bei Hertha in elfte Saison

Routinier Peter Pekarik bleibt Fußball-Bundesligist Hertha BSC auch in der kommenden Saison erhalten. Der 35 Jahre alte Rechtsverteidiger einigte sich mit dem Hauptstadtklub auf eine Vertragsverlängerung bis Ende Juni 2023. Damit geht der dienstälteste Herthaner in seine elfte Spielzeit an der Spree.