VfB gibt Stiller-Diagnose bekannt

Angelo Stiller muss gegen Hoffenheim verletzt ausgewechselt werden. Der VfB Stuttgart gibt nun die Diagnose bekannt.

Nach der vorzeitigen Auswechslung von Angelo Stiller im Spiel gegen Hoffenheim hat der VfB Stuttgart Entwarnung gegeben. Wie der Verein am mitteilte, erlitt der Mittelfeldspieler keine schwerwiegende Verletzung und kam mit einer Knieprellung davon. Bisher ist unbekannt, wie lange die Stuttgarter auf den 25-Jährigen verzichten müssen. Laut einem Bericht der Bild könnte er bereits für das wieder einsatzfähig sein.

Am Samstag hatten die Bilder zunächst Schlimmeres befürchten lassen. Stiller war nach rund 25 Minuten im Hoffenheimer Strafraum mit TSG-Verteidiger Ozan Kabak zusammengeprallt und dabei am Knie getroffen worden. Der Nationalspieler ging mit Schmerzen zu Boden und musste auf dem Platz behandelt werden.

Zwar versuchte Stiller anschließend zunächst weiterzuspielen, wenig später ging es für den Mittelfeldspieler jedoch nicht mehr weiter. In der 35. Minute musste er ausgewechselt werden. Für ihn kam der 19 Jahre alte Yanik Spalt in die Partie. Bitter war die Auswechslung auch mit Blick auf die Partie selbst: Für Stiller war das Duell mit seinem Ex-Klub sein 100. Bundesliga-Spiel im Trikot des VfB.

Hoeneß zunächst noch besorgt

Nach der Partie konnte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß noch keine genaue Diagnose nennen: „Ich habe nur gehört, dass er ein Hämatom am Knie hat, das ihn beeinträchtigt hat“, erklärte er. „Ich weiß nicht, wie dramatisch es ist.“

Nun folgte die erleichternde Nachricht des VfB. Mehr als eine Prellung wurde bei Stiller nicht festgestellt. Eine längerfristige Zwangspause scheint damit zumindest vorerst abgewendet.

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Für Stuttgart wäre ein längerer Ausfall des Mittelfeldstrategen schwer zu kompensieren. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bezeichnete Stiller nach der Niederlage als „Rhythmusgeber und Dreh- und Angelpunkt“ der Mannschaft.

Der Samstagmittag verlief für die Gäste aus Stuttgart ohnehin ernüchternd. Die TSG Hoffenheim war bereits in der 13. Minute durch ein Kontertor von Adam Hlozek in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit kamen die Stuttgarter durch Maximilian Mittelstädt (48.) noch einmal zum Ausgleich, ehe Hlozek der TSG in der 67. Minute mit seinem zweiten Treffer den Heimsieg bescherte.

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