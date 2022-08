Alarmierende Zahlen: Die Eintracht-Krise, die keiner mitbekommen hat

Die Statistik sei „keine so angenehme“. Sie wird bei einer dauerhaften Fortsetzung auch zum großen Problem. Will die Eintracht ihre hochgesteckten Ziele – national und in der Champions League - nicht frühzeitig verfehlen, ist ein sofortiger „Turnaround“ Pflicht. Beim selbstbewussten Aufsteiger in Bremen am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) jedenfalls ist dafür eine klare Leistungssteigerung nötig.