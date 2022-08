Bayern-Hilfe für Klubs in Not: "Das ist eine großartige Eigenschaft"

Bruchhagen: „Sie haben ja nicht nur dort (in Kaiserslautern, d. R.) gespielt, sondern auch in Hannover, in Dortmund, bei St. Pauli gespielt. Da haben Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Karl Hopfner ein Gespür entwickelt, wo Not ist und wo man unverschuldet reingeraten ist. Das ist eine großartige Eigenschaft.“