Kult-Kommentator feiert Comeback bei Schalke-Spiel

Kommentatoren-Legende Manfred Breuckmann kehrt ans Mikrofon zurück. Der 75-Jährige unterbricht für die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem SV Elversberg seinen Ruhestand.

Bei dieser Nachricht dürfte das Herz der Fußball-Romantiker in Deutschland höher schlagen. Für das Bundesligaspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem SV Elversberg (Sonntag 17:30 im LIVETICKER) kehrt Manfred „Manni“ Breuckmann an das Kommentatoren-Mikrofon zurück.

Wie DAZN bekannt gab, wird die Partie mit Breuckmanns Kommentar über eine eigene Programm-Kachel auf der Homepage und in der App verfügbar sein. Es ist die zweite Rückkehr des Kult-Kommentators. Bereits 2019 hatte er für die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Union Berlin den Ruhestand unterbrochen. Damals feierte er sein Kommentatoren-Debüt im Fernsehen.

Manfred Breuckmann die Fußballstimme aus dem Pott

Deutschlandweite Bekanntheit erreichte der mittlerweile 75-Jährige durch seine Radio-Reportagen für den WDR. Als Reporter der UKW-Konferenzschaltung am Samstagnachmittag berichtete er aus den Stadien im Pott. 2013 verabschiedete er sich in den Ruhestand.

Nun kehrt er nach Gelsenkirchen – einem seiner früheren Wohnzimmer – zurück. „Noch einmal ein Schalke-Spiel zu kommentieren, fühlt sich daher ein bisschen an wie eine Rückkehr nach Hause. Ich freue mich auf einen emotionalen Fußballnachmittag und auf die Menschen, die diesen Klub so besonders machen“, zeigte sich Breuckmann im Gespräch mit der Bild begeistert.

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