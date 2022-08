DFB-Bundesgericht verhandelt Kölner Berufung am Freitag

Frankfurt am Main (SID) - Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Freitag (13.00 Uhr) anstatt wie ursprünglich geplant am Donnerstag mündlich die Berufung des Bundesligisten 1. FC Köln. Damit folgt das Gericht in Frankfurt/Main einem Antrag des Vereins. Bei der Berufung geht es um das Sportgerichtsurteil aufgrund von Zuschauervorkommnissen im Punktspiel gegen den VfL Wolfsburg am 7. Mai.