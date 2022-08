Union Berlins Erfolgstrainer: Ruhnert glaubt an Verlängerung mit Fischer

Fischer, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, ist seit vier Jahren Trainer der Eisernen. Unter dem Schweizer stieg Union in die Bundesliga auf und etablierte sich dort als feste Größe. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt Berlin den punktgleichen Tabellenführer Bayern München im Stadion An der Alten Försterei.