SC Freiburg: K.o.-Runde der Europa League im Visier! Günter erklärt Höhenflug

„Wir haben es phasenweise gut und phasenweise auch nicht so gut gemacht. Daran arbeiten wir jetzt. Die sechs Punkte sind aber, glaube ich, total verdient, wenn man einen Strich drunter macht. Es hätte auch ein Punkt mehr sein dürfen, aber ich glaube, dass man so in eine Saison starten kann. Hätte uns das vorher jemand so gesagt, hätten wir wahrscheinlich unterschrieben.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)