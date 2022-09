Baumgart hofft auf "vernünftige" Begrüßung für Modeste

Er hoffe auf eine "vernünftige" Begrüßung, so Baumgart, "sie haben viel für den FC getan." Andererseits vermisst er Modeste auch: "In der einen oder anderen Situation fehlt uns Tony." Aber: "Dass wir letzte Saison Erfolg hatten, hatte auch mit dem Kollektiv zu tun und nicht mit einem Einzelnen." Modeste hatte den FC mit 20 Toren in den Europapokal geführt, wechselte kurz vor Saisonbeginn aber nach Dortmund, um dort den erkrankten Sebastien Haller zu ersetzen. Bislang gelang ihm beim BVB aber nur ein Tor.