Díaz? „Hat nicht das Momentum“

Bayern-Star Luis Díaz lässt beim Sieg bei der SV Elversberg eine hochkarätige Gelegenheit aus. Sportvorstand Max Eberl ordnet die Situation ein.

Die ausgelassene Großchance von Luis Díaz beim 2:1-Sieg des FC Bayern bei der SV Elversberg sorgt im Nachgang für Gesprächsbedarf. Der erfolglose Hacken-Abschluss hatte schon Mitspieler Josip Stanisic auf dem Rasen überhaupt nicht gefallen.

In der Mixed Zone wurde auch Sportvorstand Max Eberl zu der missglückten Aktion befragt. „Was soll ich als Abwehrspieler, der nie ein Tor geschossen hat, Lucho Díaz sagen, wie er besser ein Tor schießen soll?“, sagte Eberl.

Max Eberl hat über die vergebene Großchance von Luis Díaz gesprochen Max Eberl hat über die vergebene Großchance von Luis Díaz gesprochen © IMAGO/Fussball-News Saarland

FC Bayern: Díaz lässt Großchance aus

Doch auch an dem 52-Jährigen war nicht vorbeigegangen, dass Díaz damit seinen persönlichen Trend fortsetzte. Die vergebenen Großchancen häufen sich. Der Linksaußen ist seit vier Pflichtspielen ohne direkte Torbeteiligung. „Lucho hat momentan nicht das Momentum“, sagte Eberl.

Díaz war in der 67. Minute perfekt von Michael Olise in Szene gesetzt worden und tauchte zentral vor Torhüter Nicolas Kristof auf. Doch anstatt den Ball mit den ersten Kontakten sauber auf den Kasten zu bringen, verzögerte der Kolumbianer, bremste ab und versuchte, Kristof per Hackentrick zu überwinden. Der Keeper vereitelte schließlich die Großchance und Díaz blieb verdutzt zurück.

„Er überlegt wahrscheinlich auch: Nehme ich ihn jetzt direkt oder nehme ich ihn noch einmal an? Dann ist der Ball schon da. Aber wie gesagt: Wir haben heute einige Chancen verpasst. Irgendwann wird auch sein Knoten wieder platzen“, erklärte Eberl.

Urbig über Díaz: „Er ist immer fleißig“

Auch Torhüter Jonas Urbig äußerte sich zu Díaz: „Ich nehme ihn sehr gut wahr. Er ist immer fleißig und immer gewillt, sich zu verbessern und Tore zu schießen. Deswegen ist es für mich nur eine Frage der Zeit, bis er wieder die Tore macht, die er auch in der vergangenen Saison gemacht hat – egal, zu welchem Zeitpunkt.“

Díaz sei ein Spieler, der „immer gefährlich ist“. Urbig versicherte: „Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben.“

DEINE MEINUNG

Mit dem gescheiterten Trick hatte Díaz auf dem Rasen Stanisic erzürnt, der sich maßlos über den Fehlschuss ärgerte. Der Kroate hatte schon zum Jubeln angesetzt, als der Kolumbianer an den Ball kam. Nach dessen Hackenschuss fluchte Stanisic und blickte entgeistert zur Trainerbank. Auch Harry Kane blieb ungläubig zurück.

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