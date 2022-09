Bayern in Berlin ohne Tel

Das Duell ist für Nagelsmann eine Blaupause für den Start in der Königsklasse. Union und Inter „ähneln sich in der Art und Weise“, sagte der Coach, „sie haben Phasen, in denen sie mal tief, mal höher verteidigen, eine Doppelspitze als Zielspieler, Inter verlagert ähnlich oft das Spiel, schlägt Flanken über die ballferne Seite - da gibt es sehr viele Parallelen“.