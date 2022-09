Bundesliga: FC Augsburg – Hertha BSC (Sonntag, 15:30 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden vier Partien steht Hertha BSC am Sonntag im Spiel gegen den FC Augsburg mächtig unter Druck. Am letzten Spieltag nahm der FCA gegen die TSG 1899 Hoffenheim die dritte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Die Hertha musste sich am letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund mit 0:1 geschlagen geben.