"Mané ist kein Ronaldo": Ex-Bayern-Profi Sergio nimmt FCB-Star in Schutz

Vor dem wegweisenden Krisengipfel gegen Bayer Leverkusen (Bundesliga: FC Bayern vs. Bayer Leverkusen, Freitag ab 20:30 Uhr im Liveticker) nahm Ex-Bayern-Star Paulo Sergio den 30-Jährigen dennoch in Schutz. Für den Brasilianer ist es nur allzu logisch, dass sich Mané erst einmal in eine neue Rolle und in ein neues System eingewöhnen muss.