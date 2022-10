De Ligt: „Bin jetzt hier angekommen“ - Lob von Nagelsmann

Was ihm hilft: Dass er bei den Bayern „ähnlich“ spielen muss wie zu Beginn seiner Karriere bei Ajax Amsterdam. „Die Höhe der Verteidigung ist das Wichtigste, dass du immer bereit bist, die Restverteidigung zu organisieren und viele Zweikämpfe spielst, im Eins-gegen-eins“, sagte er. In Turin habe er „mehr nach hinten“ verteidigen müssen und in drei Jahren „sehr viel gelernt, das kann man jetzt sehen“.