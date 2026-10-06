Was passiert mit Sammer beim BVB?

Borussia Dortmund verlängert vorzeitig die Verträge mit drei Geschäftsführern. Doch was passiert mit Matthias Sammer? Hat er weiterhin eine Zukunft beim BVB?

Kommt es zu einem Ende der langjährigen Zusammenarbeit? Matthias Sammer arbeitet seit Jahren als externer Berater der Geschäftsführung bei Borussia Dortmund. Nachdem der Verein die Verträge mit seinem Führungstrio um Finanz-Chef Thomas Treß, Carsten Cramer (Vorsitzender der Geschäftsführung) und Sport-Boss Lars Ricken vorzeitig verlängert hat, stellt sich nun die Frage nach der Zukunft des 59-Jährigen – trotz Vertragslaufzeit bis 2028.

Darüber diskutieren BVB-Reporter Oliver Müller und SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer in einer neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“.

Der Vertrag von Matthias Sammer (r.) beim BVB läuft noch bis 2028 Der Vertrag von Matthias Sammer (r.) beim BVB läuft noch bis 2028 © IMAGO/Maximilian Koch

BVB-Geschäftsführung entscheidet über Sammer-Zukunft

„Bis 2028 ist noch eine lange Zeit. Ob der Vertrag darüber hinaus verlängert wird, entscheidet einzig und allein die Geschäftsführung“, sagt Müller und erklärt weiter: „Das ist anders als bei den Geschäftsführern. Die werden vom Verein, mit Hans-Joachim Watzke an der Spitze, bestimmt.“ Sedlbauer ergänzt: „Seine Zukunft hängt davon ab, ob Lars Ricken mit ihm weiterarbeiten möchte oder nicht. Denn ich glaube nicht, dass Sammer außerhalb von sportlichen Themen beratend tätig ist.“

Und genau hier wird es interessant. Denn bei der neuen sportlichen Führung mit Sportdirektor Ole Book (seit Ende März) ist Sammers Expertise bislang noch nicht ganz so gefragt. „Die getätigten Transfers wurden wesentlich, wenn nicht sogar ausschließlich, von Ricken und Book erarbeitet“, so Müller, der bezweifelt, dass Sammer aktuell großen Input auf tatsächliche Entscheidungen hat. „Seine Aufgabe ist, seine ehrliche Meinung zum Großen und Ganzen zu sagen, unabhängig von Namen.“

Sammer lässt mit möglicher DFB-Tätigkeit aufhorchen

Sammer selbst ließ unter der Woche aufhorchen, als er eine mögliche Beschäftigung beim DFB nicht kategorisch ausschloss. Bei Sky Sport Impuls in München erklärte er: „Wenn jemand glaubt, dass das, was ich erlebt habe oder gesagt habe mit gewissen Erfahrungswerten auch für den Verband gut sein könnte, kann man mich immer fragen und bekommt immer eine Antwort.“

Dennoch glauben die beiden Podcaster nicht, dass Sammers Zeit beim BVB zeitnah, gar vor Ende der Vertragslaufzeit, enden wird. Das hat vor allem einen Grund: „Ich glaube nicht, dass Ricken sich diese Baustelle aufmacht und ihn entlässt“, schätzt Müller. Denn gerade herrsche in Dortmund ein Gefühl der Geschlossenheit. Störgeräusche erwünscht.



Mehr Infos und Hintergründe zum BVB hört ihr jede Woche in einer neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“.

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