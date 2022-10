Großer Kampf, kein Ertrag: Zweite Heimpleite für Schalke

Augsburgs Trainer Enrico Maaßen vertraute nach den 1:0-Siegen in Bremen und gegen den FC Bayern zum dritten Mal in Folge auf dieselbe Startelf. Schalke-Coach Frank Kramer wechselte gegenüber dem 0:1 im Revierderby in Dortmund zweimal: Linksverteidiger Thomas Ouwejan rückte wieder in die Anfangsformation, und erstmals begann Polter neben Terodde.