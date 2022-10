Köln: Rijad Smajic erhält Profivertrag

„Rijad hat bereits in der Sommervorbereitung gezeigt, wie groß sein Potenzial ist“, sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller: „Wir sehen in jedem Training, dass er hart für sein Ziel arbeitet, Fußballprofi zu werden. Er ist zielstrebig, wissbegierig und bodenständig. Wenn er auch zukünftig so konsequent dran bleibt, dann kann er den Durchbruch schaffen.“