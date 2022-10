Neuer und Müller: Die FC-Bayern-Bosse sind optimistisch

Die Verantwortlichen von Bayern München üben sich angesichts der Verletzungen von Torhüter Manuel Neuer und Thomas Müller weiter in Gelassenheit. „Ich bin optimistisch, was Manuel anbelangt“, sagte Vorstandschef Oliver Kahn am Samstag nach dem 6:2 (3:1) gegen Mainz 05 und ergänzte: „Er wird sich jetzt Stück für Stück weiter ranarbeiten.“ Neuer laboriert an einer Schulterverletzung, er fehlt bereits seit fünf Spielen.