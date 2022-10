Was Sie im TV nicht sahen: So brodelte Kahn auch nach dem Spiel noch weiter!

Gab‘s eine Ansage für die Bayern-Stars? Erst 20 Minuten später machte sich Kahn auf dem Weg in Richtung Bus, hielt vorher aber noch bei den Journalisten an, um Dampf abzulassen. „Wir müssen schnell in die Puschen kommen“, so die Message von Kahn, der sich insbesondere über die schlechte Chancenverwertung und fehlende Abgebrühtheit nach der 2:0-Führung ärgerte. Dieser Auftritt hatte was vom Spieler Kahn! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)