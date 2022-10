Wo ist das Bayern-Gen? Kahn und Hoeneß kritisieren Einstellung

In Dortmund versagte in der Schlussphase allerdings auch die Abwehr, was zum Teil an den beiden verletzungsbedingten Auswechslungen von Alphonso Davies und Matthijs de Ligt lag. Denn deren Ersatzmänner Josip Stanisic und Noussair Mazraoui waren nicht auf der Höhe, sondern wirkten eher wie Unsicherheitsfaktoren. Allerdings schafften es auch die etablierten Spieler auf dem Platz nicht, sich und ihre Kollegen zum Dreier zu pushen. Kahns Fazit: „Die Dortmunder waren ziemlich tot, wir haben sie selber wieder ins Spiel gebracht.“ (Hainer über Nagelsmann: „Bayern ist ein anderes Kaliber“)