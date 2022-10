FC Bayern: Hainer über Nagelsmann-Vergangenheit: „Bayern ist ein anderes Kaliber“

Zuletzt war Nagelsmann vermehrt darauf angesprochen worden, dass er in den Augen vieler – auch in denen von Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge – öffentlich nur als „Trainertalent“ angesehen werde und noch lernen müsse. Daraufhin entgegnete er süß-sauer: „Das sagen alle, nicht nur Karl-Heinz Rummenigge. Ihr lest ja alles. In meinen Augen sagen es zu viele.“