Wegen DFB-Engagement: Völler lässt Tätigkeit bei Bayer ruhen

Rudi Völler wird während seiner Zeit als Sportchef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) seine Tätigkeiten bei Bayer Leverkusen ruhen lassen. Dies teilten die Rheinländer am Freitagmorgen mit. Demnach übt der 62-Jährige während seines DFB-Engagements weder seine Rolle als Klub-Botschafter noch seine Mitgliedschaft im Gesellschafterausschuss bei der Werkself aus. Völler tritt zum 1. Februar beim DFB in einem Teilbereich die Nachfolge von Ex-Geschäftsführer Oliver Bierhoff an.