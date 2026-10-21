Könnte Julian Nagelsmann zu RB Leipzig zurückkehren? Lothar Matthäus kann sich das durchaus vorstellen.

RB Leipzig kriselt – und das nicht erst seit dem 1:6-Debakel gegen den FC Bayern München. Auswärts konnte RB-Trainer Martin Demichelis mit seiner Mannschaft noch keine Punkte entführen und steht bereits seit Saisonbeginn unter Druck – und das lässt Raum für die Frage nach dem richtigen Trainer. Lothar Matthäus sprach sich für einen alten Bekannten aus.

„Er ist ein ernsthafter Kandidat“, sagte Matthäus bei Bild über Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Es wäre eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Bereits von 2019 bis 2021 coachte Nagelsmann in der größten Stadt Sachsens. Und das mit bemerkenswerten Erfolgen.

Lothar Matthäus findet, dass Julian Nagelsmann ein passender Kandidat für RB Leipzig wäre Lothar Matthäus findet, dass Julian Nagelsmann ein passender Kandidat für RB Leipzig wäre © IMAGO/Eibner

Nagelmann und Leipzig? Das passt

Mit Leipzig zog er 2020 in das Halbfinale der Champions League ein, 2021 wurden sie deutscher Vizemeister. Unter Nagelsmann entwickelte sich RB von einer reinen Umschalt- und Gegenpressing-Mannschaft zu einem taktisch flexiblen Spitzenteam mit mehr Spielkontrolle.

Warum er der passende Trainer für Leipzig sein könnte? „Weil auch Julian von seiner Art und Weise wahrscheinlich zu dem RB-Fußball passt“, so Matthäus: „Wenn Julian sich bereit fühlt und Leipzig ihn unbedingt haben will – weil man sich eben an die Vergangenheit erinnert, dann ist es ganz sicher mehr als eine Möglichkeit.“

Schmidt stärkt Demichelis den Rücken

Dass Nagelsmann tatsächlich als RB-Trainer in die Red-Bull-Arena zurückkehrt, ist aktuell noch unwahrscheinlich. Manager Roger Schmidt hatte zuletzt im ZDF-Sportstudio betont, dass der Verein von einem Trainerwechsel „ganz weit entfernt“ sei und eine Kontinuität auf der Trainerposition anstrebe. Zudem stärkte er Demichelis den Rücken.

Die Gerüchte um Nagelsmann haben Schmidt nicht überrascht, schließlich sei das „heutzutage normal“. „Im Fußball muss man solche Themen bearbeiten, wenn man mal zwei Spiele verliert“, erklärte er.