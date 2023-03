Bundesliga: FC Augsburg – SV Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag trifft der FCA auf Werder. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Augsburg ernüchternd. Gegen Hertha BSC kassierte man eine 0:2-Niederlage. Bremen muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken. Im Hinspiel erlitt der Gast eine knappe 0:1-Niederlage gegen den FC Augsburg. Springt dieses Mal mehr für den SV Werder Bremen heraus?

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden des FCA sind 14 Punkte aus elf Spielen. Gegenwärtig rangiert der Gastgeber auf Platz 13, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Im Angriff brachte die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur 26 geschossenen Treffern erkennen lässt. Bislang fuhr Augsburg sieben Siege, drei Remis sowie zwölf Niederlagen ein.