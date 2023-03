BVB überrascht: Erstmals seit 2019 ist Dortmund nach einem Spieltag Tabellenführer

Der Kampf an der Tabellenspitze ist so spannend, wie lange nicht mehr. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Baumgart vs. Journalist: "Was du da gerade versuchst ..."

Baumgart vs. Journalist: "Was du da gerade versuchst ..."

Seitdem war der BVB am Saisonende zwar drei Spielzeiten in Folge unter den Top 3 zu finden, eine Tabellenführung nach Beendigung eines Spieltag während der Saison sprang dabei allerdings nicht heraus. Sieben Tabellenführer hatte die Bundesliga seitdem, darunter Mönchengladbach und Hoffenheim.

Nun geht der BVB also als Spitzenreiter ins Topspiel: Nach der Länderspielpause trifft der BVB in der Allianz Arena am 1. April auf den FC Bayern München. Das vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft?