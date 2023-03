Bundesliga: BVB per Torreigen an die Tabellenspitze - Köln zerfällt

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Marco Reus zeigte sich bei Sky nach dem Spiel äußerst zufrieden: Wir „haben schnell die Weichen gestellt für den Heimsieg. Mo Dahoud war so lange raus, seine Präsenz hat mir sehr gut gefallen, auch generell die Mannschaftsleistung.“

Edin Terzic fügte an: „Natürlich war die Stimmung in der letzten Woche nicht top, aber heute ist es egal wo wir anfangen, ob wir vom Torhüter zum Stürmer gehen: Es war ein richtig gutes Spiel heute.“

Auch Marius Wolf zeigte sich hellauf erfreut, nicht nur dank seiner Nationalmannschafts-Nominierung: „Es war eine der schönsten Wochen in meinem Leben.“

Auch die Dortmunder gingen schwer angeschlagen in die Heimpartie: Mit Emre Can (Gelbsperre), Jamie Bynoe-Gittens (Schulterverletzung), Kobel und Özcan (beide Erkältung) und den beiden langfristigen Ausfällen von Brandt und Adeyemi (beide Muskelfaserriss) musste BVB-Trainer Edin Terzic gar auf sechs Leistungsträger verzichten. Dafür rückten Süle und Reus wieder in die Startformation.