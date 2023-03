Labbadia hofft auf "Sahnetag"

Stuttgarts Trainer Bruno Labbadia hofft im ungleichen Duell gegen Topfavorit Bayern München auf „einen Sahnetag“ seines krisengeplagten VfB. „Bayern hat mit Abstand die höchste Qualität in der Liga, zudem haben sie Chancen auf den Champions-League-Titel. Wir gehen jedoch nicht mit Angst an die Sache ran, sondern vielmehr mit Mut“, sagte Labbadia vor der Partie gegen den deutschen Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr/Sky).