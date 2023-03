Union sammelt Spenden für Erdbebenopfer

Fußball-Bundesligist Union Berlin will beim kommenden Heimspiel gegen den VfB Stuttgart Spenden für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien sammeln. Wie die Köpenicker am Donnerstag mitteilten, werden die Profis beim Aufwärmen Shirts mit der Aufschrift "Eisern für Menschlichkeit" tragen, die Jerseys sollen nach der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) signiert und zugunsten der Erdbebenhilfe versteigert werden.