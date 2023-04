Bundesliga: Eintracht Frankfurt – FC Augsburg, 1:1 (1:0)

Elvis Rexhbecaj war vor 50.000 Zuschauern an diesem Tag nicht unbedingt mit Fortuna im Bunde: Er überwand seinen eigenen Torhüter unglücklich zum 0:1 (25.). Die Pausenführung von Frankfurt fiel knapp aus. In der Pause stellte der FCA personell um: Per Doppelwechsel kamen Julian Baumgartlinger und Robert Gumny auf den Platz und ersetzten Arne Engels und Renato Palma Veiga. Ermedin Demirovic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen ein (58.). Letzten Endes wurde in der Begegnung von Eintracht Frankfurt mit Augsburg kein Sieger gefunden.