Bundesliga: Zittersieg in Bremen! Hoffenheim verlässt Abstiegsränge

Nach dem Schreckmoment in der Schlusssekunde schrie Pellegrino Matarazzo seine Freude in den Abendhimmel. Der Trainer der TSG Hoffenheim war nach dem 2:1 (0:0) bei Werder Bremen überglücklich und feierte mit seinen Spielern vor der Fankurve.

Nach einem Handspiel des TSG-Abwehrspielers Ozan Kabak in der Nachspielzeit hatte Schiedsrichter Sascha Stegemann schon auf Elfmeter entschieden, erst nach Ansicht der Videobilder wurde klar, dass der Bremer Mitchell Weiser zuvor im Abseits gestanden hatte.

„Am Ende des Tages zählt nur der Sieg. Das war extrem wichtig“, sagte Offensivspieler Christoph Baumgartner bei DAZN . Andrej Kramaric (50.) und Baumgartner (52.) sorgten mit ihrem Doppelschlag für den zweiten Dreier in Serie. Mehr als der Anschlusstreffer durch den 33 Sekunden zuvor eingewechselten Amos Pieper (76.) gelang Werder trotz einer beherzten Schlussoffensive nicht.

Bundesliga: Achte Heimniederlage für Werder

Den Worten ihres Trainers ließen die Kraichgauer zunächst allerdings nicht die ganz großen Taten folgen. Zwar hatten die Gäste in der Anfangsphase mehr vom Spiel und kam durch Ihlas Bebou zur ersten (und einzigen) TSG-Chance der ersten Hälfte. Doch nach dem von Werder-Kapitän Marco Friedl abgegrätschten Versuch gelang nach vorn erstmal nichts mehr Zwingendes.

Baumann rettet Hoffenheim vor Rückstand

Erst scheiterte der Stürmer per Direktabnahme am spektakulär parierenden TSG-Keeper Oliver Baumann (32.), zwei Minuten später wurde sein nächster Versuch von John Anthony Brooks zur Ecke abgeblockt - und auch im dritten Versuch fand Ducksch bei einem Flachschuss aus 16 Metern in Baumann seinen Meister.