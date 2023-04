"Wichtiger als jedes Tor": Streich adelt Hector

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat den früheren Nationalspieler Jonas Hector in den höchsten Tönen gelobt. "Ein toller Fußballer, eine tolle Persönlichkeit, ein Sympathieträger" sei der Kapitän des 1. FC Köln, der nach der Saison seine Karriere beenden wird.

"Gehen Sie in die Republik und fragen, ob jemand den Jonas nicht mag. Er steht für Menschlichkeit, Korrektheit und hat einfach eine Haltung", sagte Streich nach Freiburgs Sieg in Köln (1:0) am Samstag: "Das gibt es immer seltener. Das ist wichtiger als jedes Tor und jede Flanke."