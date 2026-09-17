Köln gibt El-Mala-Update

Said El Mala ist nach einem grippalen Infekt wieder ein Startelfkandidat. Trainer René Wagner freut sich über die DFB-Nominierung des 20-Jährigen.

Said El Mala vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist nach seinem grippalen Infekt bereit für die Startelf. „Said ist zu 100 Prozent fit, hat jetzt voll trainiert“, sagte Trainer René Wagner vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky) über den 20-Jährigen, der im Anschluss endlich auf sein Debüt in der Nationalmannschaft hoffen darf.

El Mala wurde am Donnerstag von Bundestrainer Jürgen Klopp in „Team zwei“ des XXL-Kaders für den Nations-League-Viererpack berufen. „Wir freuen uns natürlich für ihn. Das hat ein bisschen länger gedauert, dass er wieder dabei ist und hoffentlich auch mit einem Einsatz belohnt wird“, sagte Wagner. Vor einem Jahr hatte Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann den jungen El Mala zwar berufen, aber nicht eingesetzt und anschließend sein Defensivverhalten kritisiert. Für die WM im Sommer wurde er ebenfalls nicht berücksichtigt.

Anders als beispielsweise Tom Bischof vom FC Bayern soll El Mala, der wegen eines grippalen Infekts zuletzt beim 1:1 gegen Werder Bremen nur von der Bank kam, vor den DFB-Spielen drei und vier gegen Serbien in München (1. Oktober) und in Thessaloniki gegen Griechenland (4. Oktober) nicht zusätzlich bei der U21 mitwirken. „Er wird in Köln individuell trainieren, um sich bestmöglich vorzubereiten“, sagte Wagner.

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