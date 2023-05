Bundesliga: Fahrplan für Unions erste CL-Saison

Fußball-Bundesligist Union Berlin steigt am 3. Juli in die Vorbereitung auf die erste Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte ein.

Nach dem überragenden vierten Tabellenrang in der abgelaufenen Spielzeit treten die Köpenicker erstmals in der Königsklasse an, ihre Premiere in der Champions League feiern die Berliner am 19. oder 20. September.