Bundesliga: Hertha BSC – VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr)

Hertha BSC trifft am Samstag mit dem VfB Stuttgart auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Am vergangenen Sonntag ging die Hertha leer aus – 0:2 gegen den FC Bayern München. Letzte Woche siegte Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1. Somit belegt der VfB mit 28 Punkten den 15. Tabellenplatz. Gelingt Hertha BSC die Revanche? Im Hinspiel kassierte die Mannschaft von Coach Pal Dardai eine knappe Niederlage gegen den VfB Stuttgart.