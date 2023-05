Nach Platzverweis: Sperre für Itakura steht fest

Innenverteidiger Ko Itakura (26) von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für ein Spiel gesperrt worden. Das gab der DFB am Dienstag bekannt.

Itakura hatte am Samstag im Spiel beim VfB Stuttgart (1:2) in der 82. Minute wegen einer Notbremse am Stuttgarter Tiago Tomás (20) die Rote Karte gesehen.