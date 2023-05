Schalke kann das Undenkbare schaffen - Kolumne von Tobias Holtkamp

Vom größten Sorgenkind der Saison ist Schalke auf der Zielgeraden plötzlich zu einem echten Hoffnungsträger aufgestiegen! Die Königsblauen, die mit ihren unbändigen Willensleistungen in den vergangenen Spielen viele Fußballherzen für sich gewinnen konnten, können der Bundesliga am Samstag gleich doppelt helfen.

Und vielleicht wird die Umsetzung auch gar nicht so schwer, wie sie auf den ersten Blick wirkt.

Es wäre, nach Bremen (2:1) und Mainz (3:2), der der dritte Dreier in Folge. Mit 33 Punkten hätte Schalke zwei Spieltage vor Schluss einen verhältnismäßig großen Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge. Am 33. Spieltag zu Hause gegen Frankfurt könnte theoretisch der Klassenerhalt gesichert werden. Fast unglaublich, nach der Schreckens-Hinrunde mit gerade einmal neun Punkten.

Der BVB ist mental stärker als der FC Bayern

Doch Schalke, das im Zusammenspiel mit seinen fantastischen Anhängern gerade zu allem in der Lage scheint, kann am Samstag nicht nur sich selbst ein großes Stück Richtung Rettung schießen, sondern der Bundesliga, beinahe beiläufig, noch einen zweiten Riesengefallen tun: der Dauerregentschaft des FC Bayern ein Ende setzen!

Das 6:0 des BVB gegen Wolfsburg, einen Tag nach ihrem stressigen 2:1 in Bremen, hat in München Eindruck hinterlassen. Viele hatten daran geglaubt, das war Sonntag rund ums Hauptquartier an der Säbener Straße zu vernehmen, dass Schwarz-Gelb gegen die Mannschaft von Niko Kovac, mit dem neuen Druck im Gepäck, stolpern könnte.