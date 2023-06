Medien: Leipzig verliert Szoboszlai an Liverpool

Jürgen Klopp ruft, Dominik Szoboszlai folgt: Fußball-Bundesligist RB Leipzig verliert seinen ungarischen Offensivspieler offenbar an den FC Liverpool. Das berichteten am Freitagabend verschiedene Medien übereinstimmend, darunter die Leipziger Volkszeitung und das Fachmagazin kicker. Klopps Klub habe demnach die Ausstiegsklausel wenige Stunden vor Ablauf der Frist noch genutzt und kann Szoboszlai damit für festgeschriebene 70 Millionen Euro verpflichten. Eine offizielle Bestätigung gab es am Abend zunächst von keiner Seite.

Dass Klopp und Liverpools Sportdirektor Jörg Schmadtke gesteigertes Interesse an Szoboszlai (22) haben, wurde schon in den vergangenen Tagen bekannt. Dennoch dauerte die vermeintliche Einigung nun bis kurz vor Ablauf der Klausel. Der Ungar war 2021 von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt, mit den Sachsen hätte er erneut in der Champions League antreten können. In Liverpool wartet zunächst nur die Europa League.