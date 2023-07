De Ligt: WM als Bayern-Problem - "Es zählt nur die Gruppe"

Für Matthijs de Ligt war die WM in Katar im Rückblick der Hauptgrund für Bayern Münchens Einbruch in der vergangenen Saison. "Das war ein Problem für uns. Viele Spieler sind enttäuscht zurückgekehrt – die Deutschen, die Franzosen, ich auch. Dazu ein paar Verletzungen, lange Ausfälle. Das war nicht einfach", sagte der Niederländer auf der Asienreise bei Sport1.

Nach drei Unentschieden zum Jahresstart "war plötzlich der Druck da. Es wurde unruhig und wir Spieler haben es nicht mehr geschafft, an unser Maximum zu gelangen. Es waren immer nur 60, 70 Prozent und am Ende reicht das nicht", so de Ligt.