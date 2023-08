BVB: Hummels dabei - Fragezeichen hinter Ryerson und Nmecha

Vize-Meister Borussia Dortmund kann im Bundesligaspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) wieder auf Mats Hummels zurückgreifen. Der Innenverteidiger war beim enttäuschenden 1:1 in Bochum am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt ausgewechselt worden.