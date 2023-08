Kolumne: Die Bundesliga hat eine Menge zu bieten!

Was für eine Wohltat nach einer scheinbar unendlichen „Silly season“ (Saisonpause, in der vor allem geredet und immer neue Gerüchte gewälzt werden) war der 1. Spieltag. Die Rückkehr auf den Platz, in die Stadien. Endlich! Fünf Spiele waren ausverkauft, nur in Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen und beim Tabellenführer Stuttgart gab es noch ein paar Karten.

Der Rest waren Emotionen, Stimmung und allerbeste Fußball-Atmosphäre. Von der auch das neue Marketing-Zugpferd, das der FC Bayern der Bundesliga geschenkt hat, ziemlich angetan war. „Wenn ich ehrlich sein soll: Das war großartig“, urteilte Harry Kane nach seiner Premiere über den Zauber, der in Bremen von den Tribünen in den Innenraum schwappte.

Auch die Feuerwerk-Shows, die die Fanlager in der zweiten Hälfte nacheinander zündeten, erst die Bremer mit minutenlangen Silberblitzen, dann feuerrote Pyros im Oberrang der Bayern-Fans, alles wirkte mit Bedacht organisiert, beeindruckten die Beteiligten auf dem Rasen. „Das war ganz anders als einige der Premier League-Atmosphären, die ich erlebt habe“, verglich Kane, „die Fans auf beiden Seiten waren das ganze Spiel über unglaublich. Ich habe die Erfahrung sehr genossen.“

Natürlich hat der deutsche Fußball Probleme. Die Nationalmannschaft schwächelt, unsere Top-Klubs können aufgrund wirtschaftlicher Regelwerke in Sachen Investitionen international kaum noch mithalten und die größten Stars kommen, daraus resultierend, auch nicht mehr in die Bundesliga. Dazu wird die Schere auch national immer größer.

Aber das ist nur die eine Seite einer Medaille, auf die wir, bei jeder notwendigen Debatte darüber, welche Schritte zukünftig die klügsten sind, auch durchaus stolz sein dürfen. Denn die Bundesliga hat eine Menge zu bieten! Vielleicht sollten wir uns daran immer mal wieder erinnern statt vor allem zu nörgeln, was alles besser sein müsste.

Unsere Bundesliga-Geschichte ist beneidenswert

Wir spielen ausschließlich in reinen Fußballarenen. Wir habe jede Menge Tradition, viele Vereine, deren Geschichte(n), Aufstiege, Abstiege, Meisterschaften, schon Generationen vor uns miterleben durften. Wir haben Spieler, die neben all den Weiterreisenden seit Jahren das gleiche Trikot tragen, Vereinslegenden, für die wir ins Stadion gehen. Die mit uns jubeln, weil ihnen die Vereine genauso am Herzen liegen wie ihren Fans.

Und, noch ein ganz wichtiger Punkt, wir haben organisierte Fan- und Ultraszenen, die mit den Klubs arbeiten, sich austauschen. Die gehört werden, gar keine Frage: mal besser, mal schlechter. Aber der Austausch ist da. Doch vor allem haben wir eine Begeisterung um die Bundesliga, auch um die 2. Liga mit ihren vielen großen Vereinen, um die uns zahlreiche Konkurrenten beneiden.

Und wen die neuen Schwerreichen aus Saudi-Arabien auch noch so locken und zu sich holen mit ihren Milliarden in den nächsten Transferphasen - unsere Begeisterung, die Tradition und das, was wir seit Jahrzehnten für unseren Fußball empfinden und mit ihm erleben, das können sie niemals kaufen.