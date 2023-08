Wind trifft wieder doppelt: Wolfsburg schlägt Köln

Der VfL Wolfsburg hat dank des nächsten Doppelpacks von Jonas Wind seinen perfekten Start in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und dem 1. FC Köln die nächste Niederlage zugefügt. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann vor 49.500 Zuschauern in der Domstadt trotz zwischenzeitlichen Rückstands mit 2:1 (0:0) und setzt sich mit sechs Punkten in der Spitzengruppe fest.