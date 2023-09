Bundesliga: Mit neuer Offensivpower! Knackt Bayer Leverkusen nun gar die Bayern?

Nach dem furiosen 5:1-Erfolg gegen Darmstadt und der anstehenden Länderspielpause reist die Werkself als Tabellenführer zum Rekordmeister nach München. Zum Bundesliga-Topspiel am Wiesn-Auftaktwochenende fährt Bayer mit ordentlich Selbstbewusstsein - und sieht sich bestens gerüstet.

Drei Spiele, drei Siege, elf Tore - das stellt für die Werkself nicht weniger als den besten Saisonstart in der 45-jährigen Bundesliga-Geschichte dar.

Darauf angesprochen, schmunzelte der hochzufriedene Sportdirektor Simon Rolfes nach dem Darmstadt-Sieg am SPORT1 -Mikrofon: „Neun Punkte, mehr gab‘s bisher nicht zu holen.“ Zum Vergleich: Für die gleiche Ausbeute benötigen die Rheinländer im vergangenen - äußerst holprigen - Jahr noch ganze elf Partien.

Hofmann nach Leverkusen-Rückkehr: „Man will immer mehr“

Ob das dominante Ballbesitzspiel, taktische Cleverness, Kreativität, Souveränität oder der ausgeprägte Wille, auch bei hohen Führungen nicht nachzulassen - aktuell passt so gut wie alles. Auf die Statements gegen Leipzig (3:2) und Gladbach (3:0) ließ Leverkusen die nächste Ansage folgen.

Sicherlich hätte das Team von Xabi Alonso, spätestens nach dem vierten Treffer durch Jonas Hofmann (67.), in den Verwaltungsmodus schalten können. Taten sie jedoch nicht.

„Das ist genau das, was der Trainer auch fordert, da nicht weniger Gas zu geben. Man will immer mehr. Ich bin auch so gestrickt. Selbst wenn es 5:1 steht, wollen wir weiter Gas geben“, beschrieb Hofmann den neuen Charakter der Werkself.