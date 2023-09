Deadline Day live: Alle Deals zum verrücktesten Transfer-Tag des Jahres im Ticker

Es ist wieder so weit, der Deadline Day steht an. Am heutigen Freitag schließt in den großen europäischen Ligen das Transferfenster. Zeit für spannende Last-Minute-Deals!

SPORT1 begleitet den verrücktesten Tag des Jahres auf dem Transfermarkt im LIVETICKER!

+++ Top-Thema: Man City findet De Bruyne-Ersatz (12.35 Uhr) +++

Manchester City verstärkt sich kurz vor dem Ende des Transferfensters erneut und reagiert damit auf den Ausfall von Offensivmotor Kevin de Bruyne. Der Belgier wird der Mannschaft aufgrund eines Muskelteilabrisses monatelang fehlen.

Die Citizens holen als Vertretung Matheus Nunes von den Wolverhampton Wanderers für rund 60 Millionen Euro. Der Portugiese unterschreibt beim Team von Starcoach Pep Guardiola einen Vertrag bis 2028. Zuletzt hatte er bei seinem alten Verein gestreikt, um einen Wechsel nach Manchester zu erzwingen.

Erst im vergangenen Jahr kam der 25-Jährige von Sporting Lissabon für 45 Millionen Euro nach Wolverhampton. Dadurch wurde der zentrale Mittelfeldspieler der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte.

Nach einem Jahr mit überzeugender Leistung in der Premier League verkaufen die „Wolves“ den Mittelfeldspieler für 62 Millionen Euro weiter. Damit macht der Verein ein Plus von rund 17 Millionen Euro. Als „Gegenleistung“ wechselt Youngster Tommy Doyle auf Leihbasis von Man City nach Wolverhampton.

+++ 17.57 Uhr: Bayern verleiht auch Ibrahimovic +++

Nach Paul Wanner verlässt auch Arijon Ibrahimovic den FC Bayern auf Leihbasis. Der 17 Jahre alte Flügelspieler läuft bis zum nächsten Sommer für Serie-A-Klub Frosinone Calcio auf. Die Italiener haben sich zudem eine Kaufoption gesichert.

+++ 17.22 Uhr: ManUnited holt Shaw-Ersatz +++

Sergio Reguilón verlässt Tottenham Hotspur und wechselt innerhalb der Premier League. Der 26-jährige Spanier schließt sich Manchester United per einjähriger Leihe an.

Mit der Verpflichtung des Linksverteidigers reagieren die Red Devils auf die Ausfälle der verletzten Luke Shaw und Tyrell Malacia. „Im Leben muss man auf alles gefasst sein und die Chance, diesen großartigen Verein mit einer so illustren Geschichte zu vertreten, konnte ich nicht ausschlagen. Nachdem ich mit dem Manager gesprochen habe, weiß ich, was er von mir erwartet und ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, dass die Mannschaft Erfolg hat“, wird Reguilón in einer Vereinsmitteilung zitiert.

+++ 17.14 Uhr: Nächster Eintracht-Neuzugang +++

Eintracht Frankfurt hat am Freitag nach dem Transfer von Niels Nkounkou auch Junioren-Nationalspieler Sidney Raebiger von der SpVgg Greuther Fürth verpflichtet. Der 18 Jahre alte Mittelfeldmann soll vornehmlich für die U21 der Hessen in der Regionalliga zum Einsatz kommen.

+++ 17.03 Uhr: Augsburg leiht Tottenham-Verteidiger aus +++

Der FC Augsburg hat sich wie der große Nachbar Bayern München bei Tottenham Hotspur bedient. Die Augsburger verpflichteten den englischen Abwehrspieler Japhet Tanganga bis zum Saisonende auf Leihbasis von den Spurs, die ihren Stürmerstar Harry Kane nach wochenlangem Ringen an die Bayern verkauft hatten.

„Die Bundesliga genießt in England mittlerweile einen sehr guten Ruf, weshalb auch immer mehr Spieler aus der Premier League diesen Weg einschlagen. Nun will ich dem FCA helfen, seine Ziele zu erreichen“, sagte der 24 Jahre alte Tanganga. Medienberichten zufolge soll Augsburg eine Kaufoption für den zweimaligen U21-Nationalspieler besitzen.

Tanganga spielte seit seiner Kindheit für Tottenham, in der Premier League kam er für die Nord-Londoner 27-mal zum Einsatz.

+++ 16.42 Uhr: City gibt nächstes Eigengewächs ab +++

Mit James McAtee verlässt bereits das dritte Eigengewächs Manchester City am Deadline Day. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bereits in der vergangenen Saison für Sheffield United auflief, wird auch in der neuen Spielzeit auf Leihbasis für den Ligakonkurrenten spielen.

Zuvor hatte ManCity am Freitag bereits die Abgänge von Cole Palmer (zu Chelsea) und Tommy Doyle (zu Wolverhampton) vermeldet.

+++ 16.28 Uhr: Zapata wechselt nach Turin +++

Nach fünf Jahren verlässt Duvan Zapata Atalanta Bergamo und wechselt innerhalb der Serie A. Der 32 Jahre alte Mittelstürmer läuft ab sofort auf Leihbasis für den FC Turin auf, wie der Klub mitteilte.

In 191 Spielen für Bergamo erzielte der Kolumbianer 82 Tore. Auch wenn Zapata an den ersten beiden Spieltagen der neuen Saison in der Startelf von Atalanta stand, geht er nun für Turin auf Torejagd.

+++ 16.17 Uhr: Leipzig verleiht US-Talent +++

RB Leipzig verleiht Talent Caden Clark bis Ende des Jahres an den dänischen Zweitligisten Vendsyssel FF. Der 20-jährige US-Amerikaner ist seit seinem Wechsel Ende 2021 zu den Sachsen noch immer ohne Profiminuten beim Pokalsieger.

+++ 16.05 Uhr: Eintracht präsentiert Neuzugang +++

Eintracht Frankfurt hat am letzten Tag des Transferfensters seine Baustelle auf der linken Abwehrseite geschlossen. Wie die Hessen mitteilten, kommt der französische U21-Nationalspieler Niels Nkounkou von AS St. Etienne.

Der 22-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2028 und kämpft künftig mit Philipp Max um einen Stammplatz. Nkounkou waren im letzten Halbjahr in der zweiten französischen Liga sechs Tore und acht Vorlagen in 21 Partien gelungen.

„Wir hatten Niels Nkounkou bereits die gesamte Rückrunde der vergangenen Saison im Blickfeld und freuen uns, dass es uns gelungen ist, ihn für die Eintracht und unseren Weg zu gewinnen“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung. Nkounkou sei „ein hochtalentierter Spieler, der durch seine Dynamik, Durchsetzungskraft und Zielstrebigkeit besticht.“ Der Franzose werde das Spiel der Eintracht „bereichern“.

+++ 15.29 Uhr: Bayern verleiht Rekord-Youngster +++

Der FC Bayern gibt vor Ende des Transferfensters ein weiteres Talent aus den eigenen Reihen vorläufig ab.

Paul Wanner verlässt den deutschen Rekordmeister für eine Saison: Der 17-Jährige schließt sich auf Leihbasis Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg an, wie der FC Bayern am Freitagnachmittag bestätigte. Nach SPORT1-Informationen besitzen die Saarländer keine Kaufoption für den Mittelfeldspieler.

„Für Pauls weitere Entwicklung ist es nun wichtig, kontinuierlich Spielpraxis in einer Profiliga zu bekommen. Aufsteiger Elversberg hat ihm diese Möglichkeit in der 2. Liga geboten. Wir wünschen ihm dort alles Gute“, wird Bayern-Campusleiter Jochen Sauer in einer Vereinsmitteilung zitiert.

+++ 15.15 Uhr: Gladbach gibt Stürmer ab +++

Stürmer Semir Telalovic verlässt Borussia Mönchengladbach nach eineinhalb Jahren und wechselt zum englischen Zweitligisten Blackburn Rovers. Bei der Borussia war der 23-Jährige zu drei Erstliga-Einsätzen gekommen und überzeugte vor allem als Torjäger der Regionalliga-Mannschaft. Telalovic unterschrieb für drei Jahre, über die Höhe der Ablöse machten beide Klubs keine Angaben.

„Semir möchte unbedingt mehr Spielpraxis auf Profiniveau sammeln, und daher haben wir seinem Wechselwunsch entsprochen“, sagte Borussias Geschäftsführer Sport, Roland Virkus. Der deutsch-bosnische Angreifer Telalovic war im Januar 2022 vom FV Illertissen aus der Regionalliga Bayern zur U23 der Fohlen gekommen.

+++ 15.12 Uhr: Zoller verlässt Bochum +++

Zweitligist FC St. Pauli hat mit Simon Zoller (32) einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Der Angreifer kommt vom Bundesligisten VfL Bochum an die Elbe, über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

„Simon Zoller ist beweglich, sucht das offensive Eins-gegen-Eins und den Abschluss. Auf dem Platz und speziell in der Box agiert er clever, bringt viel Erfahrung mit und tritt sehr spielintelligent auf“, sagte Trainer Fabian Hürzeler: „Simon ist auch bei der Arbeit gegen den Ball sehr fleißig und zuverlässig, dazu taktisch sehr gut ausgebildet, was für unser Spiel extrem wichtig ist.“

+++ 14.45 Uhr: Amiri bleibt in Leverkusen +++

Nadiem Amiri bleibt nach seinem geplatzten Wechsel zu Leeds United bei Bayer Leverkusen. „Er ist morgen im Kader. Er wird bleiben, und wir brauchen ihn“, sagte Bayer-Trainer Xabi Alonso vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Darmstadt 98 am Samstag.

Amiri hatte sich bereits die Stadt Leeds und das Vereinsgelände angeschaut, entschied sich aber nach langem Hin und Her doch gegen einen Wechsel zum Premier-League-Absteiger. „Ich kann die Spieler verstehen, wenn sie über Veränderungen nachdenken. Für mich ist das kein Problem“, sagte Alonso über den 26-Jährigen.

Leverkusen-Trainer Xabi Alonso gibt seinem Spieler Nadiem Amiri Anweisungen von der Seitenlinie

Amiri hatte in den ersten beiden Liga-Spielen nur eine Minute Spielzeit erhalten. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft noch bis 2024.

+++ 14.24 Uhr: Fati verlässt Barcelona! +++

„Das ist ein großartiges Geschäft für uns alle. Ich bin sicher, dass Ansu uns helfen wird, ein neues Ziel zu erreichen, und wir können ihm helfen, wieder auf das Niveau zu kommen, das er verdient“, wird Brighton-Coach Roberto de Zerbi in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Die Seagulls konnten sich allerdings keine Kaufoption für Fati sichern. In Barcelona steht der neunmalige spanische Nationalspieler noch bis 2027 unter Vertrag.

Bei den Katalanen hatte der Youngster zuletzt nicht mehr die erhoffte Rolle gespielt und war an den ersten drei Spieltagen der neuen Saison nur zu Kurzeinsätzen gekommen. In den vergangenen Jahren hatte der junge Angreifer zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, die ihn ausbremsten.

Auch Tottenham Hotspur und der FC Chelsea sollen zuletzt ihr Interesse an Fati signalisiert haben, dennoch ging der Zuschlag an Brighton.

+++ 13.16 Uhr: Stuttgart findet Abnehmer für Sankoh +++

Der VfB Stuttgart verleiht Angreifer Mohamed Sankoh erneut. Wie die Schwaben mitteilten, wechselt der 19-Jährige für ein Jahr zu Heracles Almelo in die Eredivisie.

In seiner Heimat spielte der Niederländer bereits in der vergangenen Saison. Für Vitesse Arnheim erzielte Sankoh in 21 Spielen zwei Tore und gab zwei Vorlagen. Vertraglich ist er noch bis 2026 an den VfB gebunden.

+++ 13.04 Uhr: Hansa verpflichtet Brasilianer +++

Zweitligist Hansa Rostock hat kurz vor Ende der Transferperiode den Brasilianer Junior Brumado verpflichtet. Der 24 Jahre alte Angreifer kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis vom dreimaligen dänischen Meister FC Midtjylland. Der Rechtsfuß sei „das letzte sportliche Puzzle-Teil für unseren Offensivbereich“, sagte Sportdirektor Kristian Walter.

Brumado war im Januar 2019 vom brasilianischen Erstligisten Esporte Clube Bahia zu Midtjylland gewechselt. Dort und bei seiner Leihstation Silkeborg IF erzielte er in 80 Spielen 13 Tore. Brumado wird in der kommenden Woche zum FC Hansa stoßen.

+++ 12.56 Uhr: Barca-Profi geht nach England +++

Der FC Barcelona verleiht Abwehrspieler Clement Lenglet. Wie die Katalanen am Freitagmittag bekannt gaben, schließt sich der Franzose für eine Saison Premier-League-Klub Aston Villa an.

In der vergangenen Saison hatte Barca den 28-Jährige bereits an Tottenham Hotspur verliehen, wo Lenglet eine Schlüsselrolle einnahm.

+++ 12.52 Uhr: Hannover schlägt doppelt zu +++

Zweitligist Hannover 96 hat den deutschen Junioren-Nationalspieler Christopher Scott vom belgischen Meister und Pokalsieger Royal Antwerpen verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis, anschließend besteht eine Kaufoption.

Sein Bundesliga-Debüt hatte Scott 2021 unter Hansi Flick bei Bayern München (zwei Einsätze) gegeben, mit Antwerpen hätte er in dieser Saison Champions League spielen können.

Zudem gaben die Niedersachsen am letzten Tag der Transferperiode die Verpflichtung des Routiniers Andreas Voglsammer (31) bekannt. Der Stürmer absolvierte unter anderem in der Bundesliga 50 Spiele für Union Berlin und Arminia Bielefeld (vier Tore) und wechselte nun vom englischen Zweitligisten FC Millwall an den Maschsee.

+++ 11.36 Uhr: Ex-BVB-Profi erneut verliehen +++

Real Madrid hat einen Abnehmer für den offensiven Mittelfeldspieler Reinier gefunden. Der 21-Jährige schließt sich Serie-A-Aufsteiger Frosinone per Leihe an. Dem Vernehmen nach beinhaltet der Deal keine Kaufoption.

Reinier hatte von 2020 bis 2022 auf Leihbasis für Borussia Dortmund gespielt, dort allerdings keine erfolgreiche Zeit erlebt. In der vergangenen Saison lief der Brasilianer für den FC Girona auf. Bei Real besitzt der Offensivspieler noch einen Vertrag bis 2026.

+++ 11.08 Uhr: Nächste Union-Sensation perfekt! +++

Bundesligist Union Berlin hat sich die Dienste des italienischen Europameisters Leonardo Bonucci gesichert, das gab der Verein am Freitagmorgen offiziell bekannt. Über die Vertragsdauer machte der Klub zunächst keine Angaben.

Der 36 Jahre alte Innenverteidiger wechselt mit der Erfahrung von über 500 Pflichtspielen für Juventus und den AC Mailand sowie 121 A-Länderspielen für die Squadra Azzurra zum Champions-League-Teilnehmer aus der Hauptstadt.

+++ 10.30 Uhr: Chelsea holt City-Eigengewächs +++

Der FC Chelsea hat Cole Palmer von Manchester City verpflichtet. Der 21-Jährige erhält bei den „Blues“ einen Siebenjahresvertrag bis 2030, die Ablösesumme soll bei rund 46 Millionen Euro liegen.

Palmer kam in insgesamt 41 Partien für die Skyblues zum Einsatz. In den letzten beiden Premier-League-Spielen blieb dem City-Eigengewächs im Team von Pep Guardiola nur eine Ersatzrolle.

+++ Zur Einstimmung: Bisher teuerste Deals am Deadline Day +++

Enzo Fernandez, für 121 Millionen Euro von Benfica zum FC Chelsea Vitinha, für 32 Millionen Euro von SC Braga zu Olympique Marseille Kamaldeen Sulemana, für 25 Millionen Euro von Stade Rennes zum FC Southampton Ilya Zabarnyi, für 22,7 Millionen Euro von Dynamo Kyiv zum AFC Bournemouth Paul Onuachu, für 18 Millionen Euro von KRC Genk zum FC Southampton

+++ Was ging am letzten Deadline Day? +++

Im Januar ging es am letzten Tag des Transferfensters rund. Der FC Bayern lieh im Januar mit Joao Cancelo auf den letzten Metern einen ganz großen Namen aus. Der Sensationswechsel von Ex-Real-Star Isco zu Union Berlin ging in die Brüche.

Und Hakim Ziyech konnte nicht zu PSG, weil der FC Chelsea angeblich gleich dreimal die falschen Dokumente verschickte.

Ach ja, mit Enzo Fernandez‘ Wechsel zu den Blues für 121 Millionen Euro (!) ging dann noch ein völlig verrückter Deal über die Bühne.

+++ Wann schließen die Transferfenster in den Topligen? +++

Transferfenster Bundesliga, Deutschland

Schließt: Freitag, 01. September (18:00 Uhr)

Transferfenster Premier League, England

Schließt: Freitag, 01. September (24:00 Uhr)

Transferfenster Serie A, Italien

Schließt: Freitag, 01. September (20:00 Uhr)

Transferfenster La Liga, Spanien

Schließt: Freitag, 01. September (24:00 Uhr)

Transferfenster Ligue 1, Frankreich

Schließt: Freitag, 01. September (23:00 Uhr)

Transferfenster Saudi Pro League, Saudi-Arabien