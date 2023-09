Nach Nicht-Nominierung: Rose stützt Werner

Trainer Marco Rose vom Bundesligisten RB Leipzig hat seinen Stürmer Timo Werner nach der Nicht-Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Schutz genommen. „Im Moment hat er eine Phase im sportlichen Bereich, wo ihm die Dinge nicht so einfach vom Fuß gehen“, sagte der RB-Coach am Freitag. Der 27-Jährige sei jedoch „beim richtigen Verein, was den Umgang mit ihm betrifft, weil wir uns immer hinter und vor ihn stellen und immer für ihn da sein werden.“