Werder: Stark fällt aus, Keita und Friedl fraglich

Werder Bremen fährt ohne Verteidiger Niklas Stark zum Auswärtsspiel bei Aufsteiger Darmstadt 98. Der 28-Jährige leidet unter Adduktorenproblemen und könnte nicht der einzige Ausfall für die Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bleiben. Topzugang Naby Keita fehlte am Freitag krank im Training, auch der Einsatz von Kapitän Marco steht aufgrund einer Bauchmuskelblessur auf der Kippe.

"Bei Marco Friedl müssen wir morgen gucken. Gleiches gilt für Naby Keita", sagte Werner am Freitag. Eigentlich war es der Plan, die Einsatzzeit von Keita, der vom FC Liverpool gekommen war, sukzessive zu steigern. Erst am vergangenen Samstag war der verletzungsgeplagte Mittelfeldspieler aus Guinea in der Schlussphase beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln zu seinem Werder-Debüt gekommen.