Hammer-Ansage an Nagelsmann! Aber "an seinem Jubel muss er noch arbeiten"

Irgendwie musste alles raus aus Nico Schlotterbeck. Freude, Euphorie, Heiterkeit, Enttäuschung, Wut. Nach seinem Hammer-Weitschuss zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich (50.) drehte der 23 Jahre alte BVB-Star zum Jubeln ab, streckte die Zunge frech raus und schoss mit seinen Händen wie ein „Pistolero“ in die Luft.

„An seinem Jubel muss er noch arbeiten“, schmunzelte Gregor Kobel nach dem 4:2-Sieg gegen Union Berlin, zu dem Schlotterbeck mit seinem Tor maßgeblich beitrug. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Was dem Dortmunder Torwart aber an Schlotterbecks kurioser Jubeleinlage gefallen hat: „Das Geile war: es waren viele Emotionen dabei. Nico ist ohnehin ein sehr emotionaler Typ. Das sieht man an seinem Jubel. Er ist immer voll dabei. Das gefällt mir.“