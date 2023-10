Bundesliga: Borussia Dortmund gewinnt nach VAR-Wahnsinn gegen Union Berlin!

Standardsituationen und der Videobeweis bringen Borussia Dortmund nicht aus der Spur! Die Schwarz-Gelben haben gegen Union Berlin trotz eines Rückstandes zur Halbzeit mit 4:2 gewonnen und bleiben in der Bundesliga ungeschlagen.

Mehrfach war die Begegnung lange unterbrochen, weil der berühmt-berüchtigte Kölner Keller die getroffenen Entscheidungen von Schiedsrichter Patrick Ittrich überprüfte. So unter anderem in der 18. Minute, als eine Freistoßflanke von Christopher Trimmel gefährlich in den Sechzehner segelte.

Kevin Behrens und Alex Kral tauchten dort völlig frei auf, letzterer köpfte die Kugel sehenswert aus zwölf Metern ins linke Eck. Doch der Treffer wurde anschließend eine gefühlte Ewigkeit geprüft. Fast vier Minuten nahm sich der VAR Zeit, um eine Entscheidung zu fällen. Dann stand fest: Abseits! Kral bewegte sich minimal vor BVB-Abwehrspieler Mats Hummels.

Acht Minuten später folgte bereits der nächste VAR-Einsatz. Marco Reus brachte einen Freistoß von links scharf in den Sechzehner. Niclas Füllkrug touchierte die Kugel ganz leicht und beförderte diese ins rechte Eck (26.). Allerdings ging die Fahne des Assistenten sofort hoch - zurecht, wie die Bilder zeigten.

Frühe Standardtore auf beiden Seiten

Schon zuvor legten beide Teams los wie die Feuerwehr. Zunächst schnappte sich Dortmund mit der ersten Chance die Führung. Bei einer Ecke von Reus kam Leonardo Bonucci im Zentrum zu Fall, weil er unglücklich mit Teamkollege Diogo Leite die Wege kreuzte. So hatte Füllkrug plötzlich freie Bahn, scheiterte erst aus sechs Metern per Kopf an Frederik Rönnow, verwandelte aber den Nachschuss im Fallen (7.).

Quasi im Gegenzug gaben die Köpenicker die postwendende Antwort. Wieder war es ein Eckball, diesmal von Trimmel. Dessen Hereingabe verlängerte Robin Gosens am kurzen Pfosten leicht per Kopf. Dann lenkte Füllkrug den Ball mit dem Schädel ab und sorgte dafür, dass sein eigener Torhüter Gregor Kobel im rechten Eck machtlos war (9.).

Nach einer knappen halben Stunde drehte Union gar die Partie. Weil Hummels Sheraldo Becker im Strafraum traf, zeigte Ittrich auf den Punkt, nachdem der VAR abermals einschritt. Beim folgenden Elfmeter übernahm Bonucci die Verantwortung und schoss das Leder ins rechte Eck (31.).

Somit erzielte der Italiener im Alter von 36 Jahren und 159 Tagen seinen ersten Treffer in Deutschland und ist nun der älteste Bundesliga-Debüt-Torschütze seit Carsten Linke im Jahr 2002 (37 Jahre, 2 Tage). Unter allen ausländischen Bundesliga-Torschützen war nur Morten Olsen beim ersten Treffer älter (38 Jahre, 105 Tage).

Doppelschlag des BVB

Dass Tore aber nicht ausschließlich nach ruhenden Bällen fallen können, stellte der BVB nach dem Seitenwechsel eindrucksvoll unter Beweis.

Erst nagelte Nico Schlotterbeck, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die kommende Länderspielreise nominiert wurde, die Kugel traumhaft per Distanzschuss in die Maschen. Rönnow konnte den Einschlag im rechten Knick nicht mehr verhindern (49.).

Dann konterten die Dortmunder Union eiskalt aus und drehten das Spiel. Marius Wolf klärte einen Standard von Trimmel, ehe Reus das Leder bis in die gegnerische Hälfte trieb und rechts den zur Pause erst eingewechselten Julian Brandt bediente. Aus 14 Metern feuerte der 27-Jährige den Ball schließlich ins linke Eck (54.).

Ausgerechnet Julian Ryerson machte letztlich gegen seinen Ex-Klub den Deckel drauf. Brandt schickte Giovanni Reyna auf der rechten Seite an die Grundlinie, der den Ball an den Fünfer brachte. Rönnow faustet die Kugel zwar aus dem Strafraum, doch Ryerson zog dann direkt per Volleyabnahme aus 20 Metern ab, Gosens grätschte in die Schussbahn und fälscht noch entscheidend ab (71.).