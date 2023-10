Neue Bayern-Stars? "Sie werden nachlegen" - Reschke mit Bayern-Kritik und Lob für Eberl

Ex- Bayern -Verantwortlicher Michael Reschke hat Kritik an der Transferpolitik des Rekordmeisters geübt - und damit Trainer Thomas Tuchel indirekt Rückendeckung gegeben.

Reschke adelt Eberl

Tuchel hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass der Bayern-Kader nicht breit genug aufgestellt sei. So wünschte er sich eine sogenannte „Holding Six“ - ebenso einen neuen Außenverteidiger. Beide Transfers scheiterten in der Sommer-Transferphase.