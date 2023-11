"Da hat Hasan Salihamidzic vielleicht nicht den Job gemacht, den der ein oder andere gemacht hätte"

Kenan Yildiz hat am Samstagabend mit seinem Traumtor gegen Deutschland für Aufsehen gesorgt. Der 18-Jährige wechselte 2022 vom FC Bayern zu Juventus Turin . Dafür kritisierte Experte Lothar Matthäus den damaligen Sportvorstand.

Der 18-Jährige, der den deutschen Rekordmeister im Juli 2022 nach zehn Jahren verließ, kam bereits fünfmal in der Profi-Mannschaft von Juventus zum Einsatz. Und: Der neue türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella wechselte ihn beim 1:0-Sieg in der EM-Qualifikation in Kroatien vier Minuten vor dem Ende der Partie ein.